Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев выделил Госагентству автомобильных дорог 9 миллионов 960 тысяч манатов - Распоряжение

Политика Материалы 18 декабря 2024 14:58 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев выделил Госагентству автомобильных дорог 9 миллионов 960 тысяч манатов - Распоряжение
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Али Гасымов
Али Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - На строительство железнодорожной линии, соединяющей город Сумгайыт и поселок Сарай Абшеронского района на улице Мухаммеда Асадова, и нового моста над Самур-Абшеронским каналом Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 9 миллионов 960 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, на строительство железнодорожной линии, соединяющей город Сумгайыт и поселок Сарай Абшеронского района на улице Мухаммеда Асадова, и нового 6-пролетного моста длиной 100 метров над Самур-Абшеронским каналом, из предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 9.960.000, 0 (девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения. Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости