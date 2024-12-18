Президент Ильхам Алиев выделил Госагентству автомобильных дорог 9 миллионов 960 тысяч манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - На строительство железнодорожной линии, соединяющей город Сумгайыт и поселок Сарай Абшеронского района на улице Мухаммеда Асадова, и нового моста над Самур-Абшеронским каналом Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 9 миллионов 960 тысяч манатов.

Как сообщает Trend, в связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение.

Согласно распоряжению, на строительство железнодорожной линии, соединяющей город Сумгайыт и поселок Сарай Абшеронского района на улице Мухаммеда Асадова, и нового 6-пролетного моста длиной 100 метров над Самур-Абшеронским каналом, из предусмотренного в государственном бюджете на 2024 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделены 9.960.000, 0 (девять миллионов девятьсот шестьдесят тысяч) манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения. Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.