Президент Ильхам Алиев: Азербайджан — одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации

БАКУ /Trend/ - Азербайджан — одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации, где на протяжении веков процветают национально-культурная мозаика и атмосфера толерантности, представители различных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в мире, безопасности, взаимном доверии и уважении. Мы гордимся этими ценностями и бережно относимся к ним как к национальному достоянию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Папе Римскому Франциску по случаю Рождества.

"Будучи неотъемлемой частью азербайджанского общества, христианская община отмечает этот праздник, как всегда, с особым энтузиазмом и воодушевлением, что является ярким свидетельством этнического и культурного разнообразия и богатых традиций мультикультурализма, царящих в нашей стране.

Азербайджан — одно из уникальных мест, где сливаются различные цивилизации, где на протяжении веков процветают национально-культурная мозаика и атмосфера толерантности, представители различных национальностей и вероисповеданий сосуществуют в мире, безопасности, взаимном доверии и уважении. Мы гордимся этими ценностями и бережно относимся к ним как к национальному достоянию. Неслучайно сохранение дружбы народов, межконфессионального согласия, традиций мультикультурализма и толерантности в рамках политики, проводимой азербайджанским государством, — это, прежде всего, естественный образ жизни нашего народа", - говорится в письме.