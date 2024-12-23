Глава МИД Азербайджана обсудил с сербским коллегой стратегическое партнерство стран (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 23 декабря 2024 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Республику Сербия встретился с министром иностранных дел этой страны Марко Джуричем.

Как сообщили Trend в МИД Азербайджана, в ходе встречи в расширенном формате министры обменялись мнениями по различным аспектам азербайджано-сербского стратегического партнерства, включая вопросы региональной и международной безопасности.

Была выражена удовлетворенность развитием стратегического партнерства между двумя странами, основанного на взаимном уважении и надежном партнерстве, основных нормах и принципах международного права, в частности, взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности.

Среди факторов, способствующих развитию стратегического партнерства, было подчеркнуто значение взаимных визитов на высшем и высоком уровнях, дружбы между лидерами стран.

Было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между двумя странами в сферах энергетической безопасности, транспорта, культуры, туризма, подчеркнута необходимость развития сотрудничества по направлениям экономики, торговли и инвестиций. Отмечен вклад сотрудничества в гуманитарной сфере, мер по взаимному освобождению от виз в расширение международных связей. Подчеркнута важность продолжения взаимной поддержки и солидарности в рамках региональных и международных организаций.

Министр Джейхун Байрамов рассказал об успехах, достигнутых на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), состоявшейся в нашей стране, и поблагодарил сербскую сторону за участие и вклад на высшем уровне. Была представлена информация о планах нашей страны в области "зеленой" энергии и роли нашего региона в сфере экспорта электроэнергии. Выражено пожелание успехов в подготовке Сербии к мероприятию Expo 2027, подчеркнуто, что это мероприятие является показателем растущей важности Сербии.

Сербская сторона также была подробно проинформирована о масштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, проектах, реализуемых там, а также о текущем состоянии процесса нормализации отношений и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, на встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Затем на пресс-конференции министры выступили с заявлениями по итогам встречи.

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