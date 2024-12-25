Посол Германии в Азербайджане выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой

БАКУ /Trend/ - Посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний".

Об этом говорится в публикации посла в аккаунте в социальной сети X, сообщает Trend.

"Мы глубоко скорбим в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане, выражаем искренние соболезнования семьям и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в этой ужасной авиакатастрофе", - говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!