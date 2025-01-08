Заявления МИД Армении относительно Общины Западного Азербайджана являются фальсификацией истории со стороны Армении - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Заявления министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна на пресс-конференции 8 января 2025 года относительно Общины Западного Азербайджана и в целом о депортации азербайджанцев с территории нынешней Армении являются фальсификацией истории со стороны Армении.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на соответствующие заявления Арарата Мирзояна, сделанные во время пресс-конференции, передает Trend.

«Историческим фактом является то, что в течение последних двухсот лет азербайджанцы подвергались притеснению на их исконных землях в результате массового переселения армян на территорию Южного Кавказа. Этот план, осуществлявшийся поэтапно, привел к тому, что азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне именуемой Арменией, — своих родных земель, на которых они проживали тысячелетиями. Они подверглись массовым убийствам и резне, а тысячи историко-культурных памятников и поселений, принадлежавших азербайджанскому народу, разрушению. Названия более 2000 топонимов были изменены. Только в период с 1948 по 1953 годы около 150 тысяч азербайджанцев были насильственно депортированы со своих исторических земель, находящихся на территории нынешней Армении. Кроме того, в 1987–1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их историко-этнических территорий, в результате чего более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении. Существуют многочисленные исторические и юридические документы, подтверждающие эти события.

Утверждения министра иностранных дел Армении о якобы выплате компенсаций азербайджанцам и о том, что они добровольно покинули территории также являются полностью беспочвенными. Лишь в период с 1987 по 1991 годы в рамках политики этнической чистки было убито 216 азербайджанцев, что еще раз доказывает, насколько жестоко и кровопролитно проводилась политика этнической чистки в отношении азербайджанцев.

В этом контексте попытки Армении представить использование Азербайджаном выражения «Община Западного Азербайджана» как «нарушение международного права» и «территориальные притязания» являются проявлением лицемерия. Отказ армянских официальных лиц под разными предлогами признать право азербайджанцев на возвращение на свои земли, а также их стремление «арменизировать» азербайджанские территории и препятствовать возвращению азербайджанцев на историческую родину наглядно демонстрируют их цели.

Заявления и политика бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна, а также последующих армянских лидеров, которые представляли существование азербайджанцев в регионе как проблему, оправдывали этнические чистки против азербайджанцев и оккупацию азербайджанских территорий как «решение 600-летней проблемы», свидетельствуют о том, что расистско-шовинистская идеология всегда лежала в основе армянской политики.

Кроме того, после войны 2020 года Армения отказалась вывести свои вооруженные силы, продолжила милитаризацию и незаконную деятельность в районах, где размещались армяне, и препятствовала процессу реинтеграции армянского населения в Азербайджан. В этих условиях заявления Армении о международном праве выглядят абсурдно.

Вместо того чтобы нарушать права представителей Общины Западного Азербайджана, насильственно изгнанных со своих родных земель на территории современной Армении, и препятствовать диалогу с ними, армянская сторона должна ответить на их призывы к диалогу с целью мирного, достойного и безопасного возвращения. Практическим доказательством отказа Армении от концепции «этнической несовместимости» и статуса моноэтнического государства, созданного на основе этнической чистки, а также выбора мирного сосуществования может стать создание условий для возвращения членов Общины Западного Азербайджана на их исторические земли», - заявил Айхан Гаджизаде.