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Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)

Политика Материалы 10 января 2025 16:52 (UTC +04:00)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Фото: Министерство обороны Азербайджанской Республики

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 10 января в Н-ской воинской части Военно-морских сил состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов".

Об этом в пятницу Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

"Сначала были возложены цветы к памятнику в честь шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, почтена их светлая память.

На церемонии выпуска минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Командующий Военно-морскими силами капитан 1-го ранга Шахин Мамедов поздравил участников курса от имени руководства Министерства обороны и пожелал им успехов в дальнейшей служебной деятельности. Капитан 1-го ранга Ш.Мамедов особо подчеркнул важность курсов, проводимых с целью повышения профессионализма и практических навыков военнослужащих, и поблагодарил инструкторов из Азербайджана и братской Турции за высококачественную организацию и проведение этих курсов.

Выступив от имени выпускников, мичман Шахин Рафили пообещал применить приобретенные в ходе курса теоретические знания и практические навыки в дальнейшей службе, оправдать оказанное им доверие своей преданностью Родине, народу и государству.

В заключение выпускникам были вручены сертификаты и нагрудные значки", - говорится в сообщении ведомства.

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Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
Состоялась церемония выпуска "Курса по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов" (ФОТО)
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