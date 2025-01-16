Главы МИД Азербайджана и Грузии обсудили ряд вопросов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась встреча в расширенном составе между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

На встрече были обсуждены политические, экономические, энергетические, транспортно-коммуникационные и гуманитарные направления азербайджано-грузинского стратегического партнерства, а также вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

Джейхун Байрамов проинформировал коллегу о региональной реконструкции, разминировании и усилиях по установлению мира после конфликта, а также о текущих проблемах, препятствующих устойчивому мирному процессу.