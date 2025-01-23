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Подписана инструкция о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками Азербайджана и Пакистана

Политика Материалы 23 января 2025 16:22 (UTC +04:00)
Подписана инструкция о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками Азербайджана и Пакистана
Фото: Министерство обороны Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 23 января заместитель командующего Сухопутными войсками азербайджанской армии генерал-майор Ильгар Лятифов встретился с находящейся с официальным визитом в стране делегацией во главе с генеральным директором по военным операциям Вооруженных сил Пакистана генерал-майором Абдуллой Кашифом.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, на встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном в военной сфере, а также отмечена важность повышения интенсивности совместных учений, проводимых для обмена опытом с целью дальнейшего совершенствования знаний и навыков военнослужащих.

В заключение была подписана "Инструкция о проведении штабных переговоров между Сухопутными войсками азербайджанской армии и Сухопутными войсками пакистанской армии", - говорится в сообщении ведомства.

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