Омбудсмен Азербайджана проголосовала на муниципальных выборах

БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева проголосовала на избирательном участке №13 Насими-Сабаильского избирательного округа №23.

Об этом в среду Trend сообщили в пресс-службе Аппарата омбудсмена Азербайджана.

После голосования омбудсмен дала интервью журналистам, в котором подробно рассказала о мерах, предпринятых Аппаратом омбудсмена в преддверии муниципальных выборов.

Омбудсмен отметила, что на избирательных участках Азербайджана ведется наблюдение, а также были приняты все необходимые меры для обеспечения свободного участия избирателей в голосовании. Она также подчеркнула, что на ряде участков установлены пандусы, чтобы люди с ограниченными возможностями могли свободно и независимо проголосовать.

Сабина Алиева сообщила, что, учитывая положительный опыт прошлых лет, сотрудники Аппарата омбудсмена и региональных центров, включая Аппарат омбудсмена Нахчыванской Автономной Республики, ведут независимое наблюдение за ходом выборов по собственной инициативе, в том числе на избирательных участках в воинских частях, пенитенциарных учреждениях и других закрытых учреждениях.

Общественность будет проинформирована о ходе выборов", - говорится в сообщении пресс-службы Аппарата омбудсмена.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проходят муниципальные выборы. Избирательные участки открылись в 08:00.

На муниципальных выборах будет избран 8071 член в 685 муниципалитетов в 118 избирательных округах. В избирательные бюллетени внесены имена 16 тысяч 92 кандидатов. В список включены имена 5 миллионов 961 тысячи 987 избирателей, имеющих право голоса. На муниципальных выборах аккредитованы 70 тысяч 625 наблюдателей в ЦИК и окружных избирательных комиссиях. На 1000 избирательных участках установлены веб-камеры.

Голосование продлится до 19:00.

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