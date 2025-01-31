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Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане (ФОТО)

Политика Материалы 31 января 2025 11:46 (UTC +04:00)
Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с завершением дипломатической деятельности передал свой пост новоназначенному чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в стране Биролу Акгюну.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице Дж.Багчи в социальной сети Х.

Багчи отметил, что, завершив дипломатическую миссию, он вернулся в Турцию.

Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.

14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахида Багчи.

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Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане (ФОТО)
Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане (ФОТО)
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