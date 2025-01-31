Джахит Багчи передал пост новому послу Турции в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи в связи с завершением дипломатической деятельности передал свой пост новоназначенному чрезвычайному и полномочному послу Турецкой Республики в стране Биролу Акгюну.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации на странице Дж.Багчи в социальной сети Х.

Багчи отметил, что, завершив дипломатическую миссию, он вернулся в Турцию.

Напомним, что 11 января Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.

14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахида Багчи.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!