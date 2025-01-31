Завтра приступит к работе новый посол Турции в Азербайджане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Новоназначенный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн завтра приступит к исполнению своих обязанностей.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend сообщили в посольстве Турции в Азербайджане.

"Акгюн сегодня вечером прибудет в Баку, и завтра приступит к исполнению своих обязанностей", - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что посол Турции в Азербайджане Джахит Багджи в связи с завершением дипломатической деятельности передал свой пост новоназначенному послу Турецкой Республики в стране Биролу Акгюну.

Напомним, что 11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил Бирола Акгюна новым послом в Азербайджане.

14 декабря прошлого года закончился срок дипломатической деятельности посла Турции в Азербайджане Джахида Багчи.

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