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Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)

Политика Материалы 12 февраля 2025 15:38 (UTC +04:00)
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с официальным визитом в Азербайджанской Республике Президент Федеративной Республики Сомали Хасан Шейх Мохамуд 12 февраля прибыл на Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Кроме того, была почтена память видного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, возложены цветы на их могилы.

Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
Президент Сомали почтил память великого лидера Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения (ФОТО)
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