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Министр иностранных дел Болгарии примет участие в Бакинском глобальном форуме

Политика Материалы 3 марта 2025 19:45 (UTC +04:00)
Министр иностранных дел Болгарии примет участие в Бакинском глобальном форуме

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Болгарии Георг Георгиев прибудет в Азербайджан для участия в Бакинском глобальном форуме.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Болгарии в Баку Руслан Стоянов на мероприятии, посвященном Дню национального освобождения страны.

Стоянов отметил, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности недавно прошли переговоры между главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Болгарии.

"В ходе встречи Джейхун Байрамов и Георг Георгиев уделили внимание вопросам стратегического партнерства, охватывающим экономику, торговлю и энергетику, а также обсудили актуальные вызовы региональной и глобальной безопасности", - отметил дипломат.

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