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В Москве состоялась торжественная церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву

Политика Материалы 4 марта 2025 14:17 (UTC +04:00)
В Москве состоялась торжественная церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/Trend/ - В Москве, в сквере у посольства Азербайджана в России состоялась торжественная церемония закладки памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву.

Как сообщает Trend, на памятной плите написано: «Здесь будет установлен монумент дважды Герою Социалистического Труда, выдающемуся государственному и политическому деятелю, Председателю Комиссии Совета Министров по строительству и освоению Байкала-Амурской магистрали».

В мероприятии приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель председателя правительства России Виталий Савельев, ветераны строительства Байкало-Амурской магистрали, министерства транспорта СССР и др.

Гейдар Алиев занимал пост председателя Комиссии Совета Министров СССР по строительству и освоению Байкало-Амурской магистрали, внес огромный вклад в развитие этого стратегически важного проекта. Установка памятника в Москве символизирует признание заслуг общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева перед Советским Союзом, в строительстве и освоении Байкала-Амурской магистрали.

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