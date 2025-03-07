Парламент Азербайджана принял доклад омбудсмена

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) принял ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана о защите прав человека в стране в 2024 году.

Как сообщает в пятницу Trend, омбудсмен Сабина Алиева представила доклад на сегодняшнем пленарном заседании парламента Азербайджана.

Она отметила, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 29 тысяч 371 обращение.

Депутаты Милли Меджлиса высоко оценили доклад, озвучили различные вопросы и предложения.

После обсуждения доклад был вынесен на голосование и принят.

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