Азербайджан благодарен Казахстану за оперативную организацию спасательной операции после крушения самолета AZAL - Байрамов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан выражает благодарность Казахстану за оперативную организацию спасательной операции после крушения самолета AZAL.

Как передает Trend, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе совместной пресс-конференции со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу в Астане.

"Хотел бы выразить благодарность властям Казахстана и всему казахскому народу за проявленную оперативность в проведении поисково-спасательных мероприятий и тесную поддержку по всем вопросам сразу после авиакатастрофы пассажирского самолёта авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", выполнявшего рейс Баку-Грозный, произошедшей 25 декабря прошлого года вблизи города Актау", - сказал Дж.Байрамов.