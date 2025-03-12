БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет выплачиваться пособие по инвалидности в связи с террористическим актом.

Как сообщает Trend, это отражено в указе Президента Ильхама Алиева о внесении изменений в указ Президента Азербайджанской Республики от 29 августа 2013 года № 973 "Об увеличении размера социальных пособий".

Ранее пособие по инвалидности назначалось при инвалидности, вызванной "общей болезнью", "болезнью во время военной службы", "трудовым увечьем и профессиональным заболеванием", "пребыванием в зоне проведения военных действий", а также "ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС".

Размер пособия следующий:

- для лиц, инвалидность которым назначена ​​вследствие нарушения функций организма на 81-100 процентов, - 270 (двести семьдесят) манатов;

- для лиц, инвалидность которым назначена ​​вследствие нарушения функций организма на 61-80 процентов - 220 (двести двадцать) манатов;

- для лиц, инвалидность которым назначена ​вследствие нарушения функций организма на 31-60 процентов - 150 (сто пятьдесят) манатов.

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