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Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз

Политика Материалы 1 апреля 2025 21:20 (UTC +04:00)
Президент Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева с праздником Новруз
Фото: Акорда

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю праздника Новруз.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От всей души поздравляю Вас и всех Ваших соотечественников с великим праздником - Наурыз!

Это светлый праздник, связывающий наши страны многовековыми традициями дружбы, братства и взаимного уважения, символизирует обновление природы. Пусть в этот великий день у наших народов будет много радости и веселья.

Уверен, что священные ценности Наурыза будут способствовать дальнейшему развитию наших межгосударственных отношений, направленных на благо наших народов и достижение высоких целей и устремлений.

В эти знаменательные дни желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, крепкого здоровья и неиссякаемых сил, благополучия Вашей семье, а братскому народу Азербайджана - расцвета и процветания", - говорится в письме.

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