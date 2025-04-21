Обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана и Катара в военно-технической сфере (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны — генеральный директор Агиль Гурбанов и заместитель министра обороны — командующий Военно-воздушными силами (ВВС) генерал-лейтенант Намиг Исламзаде находятся с официальным визитом в Катаре.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Делегация посетила Академию военной авиации Вооружённых сил Катара на авиабазе Аль-Удейд, где ознакомилась с созданными условиями и учебным процессом.

Затем делегация во главе с генеральным директором А.Гурбановым провела встречу с заместителем премьер-министра и государственным министром по делам обороны Государства Катар шейхом Саудом бин Абдуррахманом бин Хасаном Аль Тани.

Во время встречи был проведён обстоятельный обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, были обсуждены текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможности его развития.

Во встрече принимали участие командующий ВВС генерал-лейтенант Н.Исламзаде, а также ряд высокопоставленных офицеров и официальных лиц с обеих сторон.

На встрече делегации министерства обороны Азербайджана с руководством катарской компании «Barzan Holdings» были обсуждены перспективы двустороннего военно-технического сотрудничества.

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