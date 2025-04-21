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Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях

Политика Материалы 21 апреля 2025 20:35 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Совместная декларация является историческим событием и открывает новую страницу в азербайджано-китайских отношениях
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Наша встреча (с Председателем Китая Си Цзиньпином – ред.) в Астане и принятая по её итогам совместная декларация являются историческим событием и открывают новую страницу в азербайджано-китайских отношениях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Выступая во время двусторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, я отметил, что принятая Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность», - подчеркнул глава государства. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления межгосударственных отношений.

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