Президент Ильхам Алиев: Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Китай является четвертым по величине торговым партнером Азербайджана, на его долю приходится 7,9 процента от общего объема нашей внешней торговли, он также стал лидером по импорту, который составил 17,69 процента.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

Подчеркнув наличие огромного еще нереализованного потенциала между двумя странами, глава государства отметил: «Считаю, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами является важным механизмом для углубления двусторонних экономических связей, выявления перспективных направлений сотрудничества и их дальнейшего закрепления в правовой плоскости. Своевременное выполнение решений Комиссии будет залогом успеха наших усилий».