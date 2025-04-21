Президент Ильхам Алиев: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь»

БАКУ /Trend/ - Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». В этом направлении уже достигнуты значительные успехи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию», - подчеркнул глава государства.