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Президент Ильхам Алиев: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь»

Политика Материалы 21 апреля 2025 20:46 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь»
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». В этом направлении уже достигнуты значительные успехи.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

«Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию», - подчеркнул глава государства.

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