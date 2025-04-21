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Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием

Политика Материалы 21 апреля 2025 20:48 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Рад, что азербайджано-китайское стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью китайскому агентству Синьхуа.

Глава государства отметил, что активный диалог, взаимное уважение и доверие, сложившиеся на основе личных встреч, телефонных разговоров, обменов письмами, играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений.

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