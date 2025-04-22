Армяне сфальсифицировали все факты о регионе - Азиз Алекберли

БАКУ /Trend/ - Армяне сфальсифицировали все факты о регионе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил во время выступления на конференции на тему "Древние тексты и классические источники разоблачают армянские фальсификации и вымыслы, или Этно-хайские уловки и интриги об азербайджанских территориях" председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберли.

Он отметил, что армяне смогли убедить мир своей ложью.

"Они работают над этим систематически. Такие мероприятия важны для разоблачения армянской лжи и фальсификаций. Необходимо вытеснить эти фальсификации из сознания тех, кто в них верит, и представить им истинные факты",- добавил он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!