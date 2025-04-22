Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась с вице-президентом Вьетнама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева в рамках визита в Социалистическую Республику Вьетнам встретилась с вице-президентом этой страны Во Тхи Ань Суан.

Как сообщает Trend, Лейла Алиева передала Во Тхи Ань Суан приветствия Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и выразила уверенность в том, что проведенные в ходе визита встречи и обсуждения будут способствовать дальнейшему развитию связей.

В ходе беседы было отмечено, что сотрудничество и политический диалог активизировались после взаимных визитов глав государств Азербайджана и Вьетнама.

Помимо межгосударственных дипломатических отношений, была подчеркнута важность связей между народами, включая сотрудничество на неправительственном уровне. Отмечалось, что в Ханойском колледже торговли и туризма, средней школе для детей с нарушением зрения, был проведен ряд встреч, также будут продолжены проекты в области образования, социальной защиты и охраны окружающей среды.

На встрече в центре внимания также были вопросы сотрудничества в сфере развития туристического потенциала обеих стран, реализации программ обмена, охватывающих различные сферы, а также организации мероприятий для более близкого ознакомления с культурой двух государств.