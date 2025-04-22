Зачитан приговор лицу, обвиняемому в шпионаже против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершился судебный процесс по уголовному делу Ивана Светличного, обвиняемого в шпионаже против Азербайджана.

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой состоялось оглашение приговора, сообщает Trend.

Согласно приговору, Иван Светличный был приговорен к 16 годам 1 месяцу лишения свободы.

Отметим, что Светличный Иван Николаевич обвиняется по статье 274 (государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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