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Завершился визит членов клуба путешественников NomadMania в город Ханкенди (ФОТО)

Политика Материалы 24 апреля 2025 17:50 (UTC +04:00)

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Новость обновлена, добавлены подробности и изменен заголовок (Первая версия была опубликована в 14:51)

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Завершился визит членов клуба путешественников NomadMania в город Ханкенди.

Как сообщает в четверг Trend, путешественники посетили Карабахский университет в Ханкенди и ознакомились с созданными там условиями.

Отметим, что делегация в течение трех дней будет находиться в Карабахе и Восточном Зангезуре, где ознакомится с масштабными работами по восстановлению и строительству, деятельностью по разминированию, а также с разрушениями и актами вандализма, совершенными Арменией в период оккупации.

Эти поездки также имеют исключительное значение с точки зрения продвижения освобожденных территорий в рамках black tourism ("черный туризм"), посредством чего туристы на месте могут ознакомиться со следами военных преступлений, совершенных армянскими оккупантами.

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