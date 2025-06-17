В Ханкенди прошло заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди состоялось очередное заседание Рабочей группы по разминированию и обезвреживанию неразорвавшихся боеприпасов, действующей при Межведомственном центре Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, в начале мероприятия представители Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и входящих в состав рабочей группы государственных структур ознакомились с гуманитарной деятельностью по разминированию, проводимой ANAMA на территории села Сарыджалы Агдамского района, а также Министерством по чрезвычайным ситуациям — в селе Алимедетли того же района. Члены рабочей группы наблюдали за ходом реализации проектов, в том числе за процессом обезвреживания обнаруженных мин и неразорвавшихся боеприпасов путем их подрыва.

Затем в городе Ханкенди состоялось расширенное заседание рабочей группы.

Председатель правления ANAMA, руководитель рабочей группы Вугар Сулейманов, выступая на заседании, проинформировал о ходе операций по гуманитарному разминированию, проводимых в соответствии с годовым Планом мероприятий. Он подчеркнул, что деятельность по разминированию, будучи одной из ключевых составляющих программы Великого возвращения, важна не только с точки зрения безопасности, но и как обязательное условие для социально-экономического развития и возвращения населения в родные края.

Глава агентства подчеркнул, что в 2025 году привлеченными к разминированию структурами от мин и взрывоопасных пережитков войны очищено в общей сложности 27 204 гектара территории, включая 8318 гектаров, предусмотренных для строительства жилой инфраструктуры, 9176 гектаров – для сельского хозяйства, 1951 гектар – для экологической оценки, 708 гектаров – для транспортной инфраструктуры, 628 гектаров – для мелиорации и водного хозяйства, остальное – в рамках других приоритетных проектов.

Выступивший на заседании заместитель специального представителя Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов проинформировал о значимой работе и предстоящих проектах, претворяемых в жизнь в соответствии с поручениями главы государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, успешной реализации программы Великого возвращения и обеспечению безопасного и устойчивого заселения.

На заседании состоялся обмен мнениями по текущим вопросам и выполнению работ по гуманитарному разминированию, осуществляемых в связи с проектами восстановления и реконструкции. Также были заслушаны отчеты о деятельности соответствующих структур, задействованных в разминировании освобожденных от оккупации территорий, предоставлена информация о привлеченной к операциям технике и оборудовании.

С учетом массового возвращения бывших вынужденных переселенцев и увеличения туристических поездок на освобожденные территории, обсуждалось расширение совместной информационно-просветительской деятельности по вопросам минной опасности, проведение пропагандистско-разъяснительных мероприятий в сотрудничестве с профильными структурами, а также реализация перспективных проектов, выдвинуты предложения.

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