Сегодня состоится официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля

БАКУ/ Trend/ - IX Габалинский Международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и “Гилан Холдинг”, успешно продолжается.

Согласно программе, 30 июля состоятся три концерта и официальное открытие фестиваля. Так, сегодня в 18.00 в камерном зале Конгресс-центра Гейдара Алиева в городе Габала состоится концерт камерной музыки с участием молодых азербайджанских пианистов и музыкантов. На концерте квартет “Furioso” исполнит для меломанов произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Кроме этого, сегодня в городе Шеки пройдет грандиозный концерт Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии. Вечером в 21.00 в Конгресс-центре Гейдара Алиева в городе Габала состоится официальное открытие Международного музыкального фестиваля. Затем с концертом выступит Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.