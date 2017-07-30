Сегодня состоится официальное открытие IX Габалинского международного музыкального фестиваля

30 июля 2017 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/ Trend/ - IX Габалинский Международный музыкальный фестиваль, организованный Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры и туризма и “Гилан Холдинг”, успешно продолжается.

Согласно программе, 30 июля состоятся три концерта и официальное открытие фестиваля. Так, сегодня в 18.00 в камерном зале Конгресс-центра Гейдара Алиева в городе Габала состоится концерт камерной музыки с участием молодых азербайджанских пианистов и музыкантов. На концерте квартет “Furioso” исполнит для меломанов произведения азербайджанских и европейских композиторов.

Кроме этого, сегодня в городе Шеки пройдет грандиозный концерт Студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии. Вечером в 21.00 в Конгресс-центре Гейдара Алиева в городе Габала состоится официальное открытие Международного музыкального фестиваля. Затем с концертом выступит Симфонический оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Azernews Newspaper
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