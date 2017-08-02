Азербайджанские гимнасты приняли участие на Европейском юношеском олимпийском фестивале

2 августа 2017 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Дьер завершились соревнования по спортивной гимнастике, проведенные при поддержке Европейского союза гимнастики в рамках комплексных спортивных соревнований, среди спортсменов 14-18 лет, говорится в сообщении Федерации гимнастики Азербайджана.

На Европейском юношеском олимпийском фестивале приняли участие наши юные представители мужской и женской спортивной гимнастики. Спортсмены Джавидан Бабаев, Агамурад Гахраманов, Сергей Онбыш и единственная представительница женского пола Самира Гахраманова, впервые участвовавшие на такого рода крупных соревнованиях, с большим волнением исполнили свои упражнения.

Среди наших представителей лишь Сергею Онбышу удалось пробиться в финал опорного прыжка, где он занял шестое место.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Azernews Newspaper
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