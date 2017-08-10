Одна из центральных станций бакинского метро закроется на ремонт почти на год

10 августа 2017 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Станция "Сахиль" бакинского метрополитена будет закрыта с 20 августа до конца июля следующего года в связи с заменой эскалаторов, говорится в сообщении ЗАО "Бакинский метрополитен", распространенном в четверг.

Согласно сообщению, на станции "Сахиль" истекли сроки эксплуатации эскалаторов и возникла необходимость их замены.

"В период капитального ремонта будут демонтированы три эскалатора типа "LТ-3" и вместо них будут установлены четыре эскалатора типа Viktoria производства немецкой компании Thyssen Krupp Fahrtreppe. Отметим, что до этого в рамках мероприятий по реконструкции станции "28 Мая" вместо трех разобранных эскалаторов были установлены четыре эскалатора нового типа. Устанавливаемые на станции "Сахиль" эскалаторы будут сильно отличаться от прежних аналогов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предусмотрен и капремонт станции. В рамках этих работ будут обновлены мраморно-гранитные покрытия стен станции, заменено устаревшее и не отвечающее требованиям современности оборудование.

"В связи с заменой эскалаторов и работ по капремонту возникает необходимость закрытия станции "Сахиль", так как она имеет лишь один выход. Таким образом, с 20 августа станция будет закрыта для входа и выхода пассажиров, и поезда будут следовать на станцию "Ичеришехер" и обратно без остановки на "Сахиль". Ремонтные работы предусмотрено завершить к концу июля 2018 года", - сказано в сообщении ЗАО.

(Автор: Максим Цурков)

Azernews Newspaper
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