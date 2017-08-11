При поддержке Общественного объединения регионального развития воспитанники детдомов прошли офтальмологическое обследование (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Общественного объединения регионального развития (ООРР) Фонда Гейдара Алиева, минздрава и Национального офтальмологического центра им. Зарифы Алиевой в Гяндже, Масаллы и бакинском поселке Шаган были проведены офтальмологические обследования.

На этот раз обследования охватили воспитанников детских домов и учреждений социального обслуживания для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Более 200 детей были бесплатно обследованы бригадой профессиональных врачей передвижной клиники Национального офтальмологического центра им. Зарифы Алиевой, региональных филиалов Центра в Гяндже и Масаллы. Дети прошли обследование на предмет наличия глаукомы, катаракты, косоглазия, различных воспалительных заболеваний глаз, патологии глазного дна и др., более 30 из них были обеспечены в соответствии с медицинскими показаниями очками и лекарственными препаратами.

Пациенты, чье лечение потребует длительного времени, и нуждающиеся в операции были приглашены в Национальный офтальмологический центр им. Зарифы Алиевой.

Отметим, что при поддержке ООР в различных регионах страны регулярно организуются медицинские обследования.

Эти акции планируется продолжить и в других регионах.

(Текст: Кямаля Сеидова)