В Азербайджане браконьеры оштрафованы на три тысячи манатов

20 октября 2017 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане задержаны и оштрафованы трое браконьеров.

Как сообщили Trend в пятницу в министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудниками министерства был проведен рейд с целью изучения ситуации с соблюдением требований законов «Об охоте» и «О животном мире» и предотвращения случаев незаконной охоты на диких птиц и зверей.

В ходе проведенного рейда за незаконную охоту в прибрежной полосе Каспийского моря, принадлежащей охотничьему хозяйству «Агзыбир», расположенному на территории Шабранского района, были задержаны житель Джалилабадского района Агиль Абдуллаев, житель города Шабран Садиг Гамзаев и гражданин ОАЭ Сулейман Мохаммад Хасан Факхер. У них были обнаружены и изъяты такие запрещенные орудия охоты, как петли и сети для ловли соколов, и 10 голубей.

По факту в отношении виновных лиц были составлены протоколы в установленном законодательством порядке. На основе соответствующей статьи Кодекса об административных проступках каждый из них был оштрафован на сумму 1000 манатов, запрещенные орудия охоты были уничтожены, а голуби выпущены на свободу.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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