В Азербайджане более 10 структур получило разрешение на телерадиовещание

20 октября 2017 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 11 структурам выдана лицензия на телерадиовещание.

Как сообщили Trend в пятницу в Национальном совете по телерадиовещанию, данное решение было принято на сегодняшнем заседании Совета.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены обращения 11 юридических лиц на получение лицензии на телерадиовещание. В итоге было принято решение о предоставлении ООО «Muz TV Azərbaycan» лицензии на спутниковое вещание, ООО «AZTELEKOM», ПО «Бакинская телефонная связь», ООО «CLİP TV», ООО «MetroNet», ООО «AzFiberNet», ООО «Rahat Telecom», ООО «FARAON – 1», ООО «Qafqaznet, ООО «Teleport», ООО «Netpoint» - на интернет-вещание.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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