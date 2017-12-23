В Габалинском районе проведены бесплатные онкологические обследования (ФОТО)

23 декабря 2017 14:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Габалинском районе при совместной организационной поддержке Общественного объединения «Региональное развитие» (ООРР) Фонда Гейдара Алиева, министерства здравоохранения и Национального онкологического центра (НОЦ) были проведены бесплатные онкологические обследования, сообщили в субботу в ООРР.

Профилактические онкологические обследования провела бригада из 12 врачей во главе с первым заместителем генерального директора Национального онкологического центра, профессором Азизом Алиевым. Обследования были проведены в передвижном диагностическом центре, оснащенном современным медико-техническим оборудованием и средствами, а также в Габалинской центральной районной больнице.

В рамках проекта более 300 жителей региона были привлечены к таким обследованиям, как опухоли щитовидной железы, шеи, ультразвуковое исследование, маммография молочных желез. Лица с риском заболевания были приглашение в Национальный онкологический центр для проведения полного обследования и лечения, пациенты с другими патологиями отправлены в соответствующие профильные больницы, а также на месте даны консультации.

Цель проекта – раннее выявление скрининга, предопухолевых и опухолевых заболеваний и своевременное проведение точного обследования и лечения.

Представители ООРР и волонтеры организовали участие нуждающихся в обследовании лиц в проекте.

Отметим, что до сегодняшнего дня были выполнены различные проекты, а также бесплатные медицинские обследования в связи с обращениями, поступившими из регионов в Общественное объединение «Региональное развитие» по различным медицинским проблемам, в том числе оказанию помощи в обследовании и лечении онкологических заболеваний.

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