Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мастер-классе по йоге (ФОТО)

24 декабря 2017 15:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Центре заботы о животных IDEA в субботу состоялся мастер-класс по йоге.

В мастер-классе приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева.

На мероприятии, организованном IDEA и Школой классической йоги, гости побывали на занятиях по хатха-йоге, получили много интересной информации о йоге и правильном питании, попробовали блюда вегетарианской кухни, посмотрели животных, содержащихся в центре.

Урок и беседу провел обладатель международного диплома по йоге Эльчин Гулиев, удостоенный звания йога Широмани. Он занимается йогой с 2002 года. В 2009 году прошел обучение в Центре йога Шивананда в Польше.

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