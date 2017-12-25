Бакметрополитен 31 декабря изменит время работы

25 декабря 2017 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Все станции Бакинского метрополитена 31 декабря будут работать до 01:00, сказал в понедельник глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«Жители смогут удобно добраться до дома после фейерверка, который будет организован в Приморском национальном парке в связи с 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира. Только просьба к пассажирам, чтобы они учитывали, что станция «Сахиль» закрыта. Пассажиры могут воспользоваться станциями «28 Мая» и «Ичеришехер», - сказал Пашаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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