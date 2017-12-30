В Азербайджанском медуниверситете создается электронный университет

БАКУ /Trend/ - В Азербайджанском медицинском университете (АМУ) началась работа по созданию электронного университета, сказал в субботу ректор вуза Герай Герайбейли.

По его словам, работа в этом направлении ведется интенсивными темпами.

Герайбейли отметил также, что на основании подписанного главой государства закона "Об общественном участии" принято Положение Совета по общественному контролю и консультированию при ректоре АМУ.

По его словам, в университете было организовано пять диссертационных советов по 19 специальностям вместо одного совета докторантов, действовавшего ранее.

Герайбейли отметил также, что в ноябре в АМУ состоялся IV Международный медицинский конгресс молодых ученых с участием представителей многих стран.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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