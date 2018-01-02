The Jakarta Post: Международный аэропорт Азербайджана признан самым красивым аэропортом мира (ФОТО)

2 января 2018 13:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - The Jakarta Post опубликовала список 13 наиболее красивых аэропортов мира.

На первом месте в списке идет Международный аэропорт Гейдар Алиев.

Следом идут Международный аэропорт Денвера (США) и Международный аэропорт Мадрид-Барахас имени Адольфо Суареса (Испания).

Далее в списке следуют:

Япония, Осака: Международный аэропорт Кансай.

Китай: Международный аэропорт Пекин Столичный.

Индия, Мумбаи: Международный аэрпорт Чатрапати Шиваджи.

Малайзия: Международный аэропорт Куала Лумпур.

Маракеш: Международный аэропорт Менара.

Грузия: Международный аэропорт Кутаиси.

Китай: Международный аэропорт Шэньчжэнь Баоань.

Россия, Санкт-Петербург: Международный аэропорт Пулково.

Иордания, Амман: Международный аэропорт королева Алия.

Сингапур: Международный аэропорт Чанги.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Вылетевший в Нахчыван пассажирский самолет AZAL вернулся в бакинский аэропорт
Бизнес 22 декабря 2017 11:02
Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев вырос более, чем на 20%
Бизнес 10 ноября 2017 15:44
Buta Airways меняет терминал вылета на рейсах из Баку
Бизнес 26 октября 2017 10:38
Совершивший незапланированную посадку в аэропорту Астаны самолёт прибыл в Баку
Общество 22 октября 2017 12:16
Пассажиропоток Международного аэропорта Гейдар Алиев приближается к очередному рекордному показателю
Бизнес 12 сентября 2017 12:45
Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на новые технологические решения в связи с ростом пассажиропотока (ФОТО)
Бизнес 29 августа 2017 14:44
Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил свыше 2 млн. пассажиров с начала года
Бизнес 7 августа 2017 17:15
В Баку доставлены грузы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы-1 (ФОТО)
Общество 19 июня 2017 16:25
Международный аэропорт Гейдар Алиев существенно увеличил пассажиропоток
Бизнес 9 июня 2017 10:37
С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более миллиона пассажиров
Бизнес 5 мая 2017 11:58
Главы погранслужбы и таможни Азербайджана провели проверку в Международном аэропорту Гейдар Алиев
Общество 29 апреля 2017 14:55
Ашуг Самира провела с молодежью флешмоб в Бакинском аэропорту (ВИДЕО)
Звёздный мир 13 апреля 2017 13:41
Авиарейс Уфа-Баку перенесен на субботу
Бизнес 27 января 2017 19:09
За 11 месяцев Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил почти 3 млн пассажиров
Бизнес 7 декабря 2016 15:16
Представлен новый сайт Международного аэропорта Гейдар Алиев
Бизнес 21 ноября 2016 16:42
Пассажир экстренно севшего в Баку самолета British Airways отправлен в пункт назначения
Бизнес 7 ноября 2016 17:39
Пассажиропоток аэропорта Гейдар Алиев в октябре увеличился на 19%
Бизнес 3 ноября 2016 13:46
Студенты университета ADA побывали на экскурсии в Международном Аэропорту Гейдар Алиев (ФОТО)
Энергетика 25 октября 2016 11:40