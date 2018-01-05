В Азербайджане ограничивается использование табачных изделий в общественном транспорте (ФОТО)

5 января 2018 16:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Регулярные внутригородские автобусы и легковые автомобили-такси определены как места, где ограничивается употребление табака, сообщили Trend в пятницу в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Сообщается, что БТА провело встречу с юридическими и физическими лицами, занимающимися регулярной деятельностью по перевозке пассажиров. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с осуществлением ряда мер, вытекающих из закона «Об ограничении использования табачных изделий».

Было отмечено, что этот закон имеет важное значение для защиты здоровья населения страны, пропаганды здорового образа жизни, роста и здорового развития детей и молодежи и снижения воздействия табачного дыма на окружающую среду.

Было отмечено, что в соответствии с пунктом 1.12 статьи 10 закона регулярные внутригородские автобусы и легковые автомобили-такси были определены как места, где ограничено употребление табака. Перевозчикам были даны соответствующие указания с целью исполнения требований закона за короткое время. В связи с этим было поручено провести соответствующую разъяснительную работу среди водителей, соблюдать этические нормы поведения с пассажирами, а также провести инструктаж по безопасному управлению транспортом.

Перевозчики еще раз были проинформированы о том, что будут приняты серьезные меры в отношении не соблюдающих требований соответствующих законов, связанных с комфортом и безопасностью пассажиров.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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