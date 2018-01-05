В Каспийском море произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море в пятницу примерно в 19:00 произошло землетрясение.

Как сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Етирмишли, зарегистрировано землетрясение силой три балла. Магнитуда землетрясения составляет 2,7, глубина - пять километров.

По его словам, подземные толчки слабо ощущались в Сумгайыте.

(Автор: Ильхам Исабалаева. Текст: Мугададс Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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