В Баку открывается четвертый Центр транспортного обмена

6 января 2018 12:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Четвертый Центр транспортного обмена «Дарнагюль» будет введен в эксплуатацию 13 января, сообщили в субботу в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

В связи с этим даны указания соответствующим перевозчикам. Центр создан рядом со станцией метро «Дарнагюль». Здесь отремонтированы тротуары, обновлено асфальтовое покрытие, дорожные знаки и установлены павильоны для пяти автобусных остановок. В течение дня пассажиров будут обслуживать 112 автобусов, курсирующих по 11 маршрутам.

На территории центра также выделены места для стоянки такси.

В новый Центр будет перенесена конечная остановка маршрутных автобусов, направляющихся из бакинских сел и поселков до станции метро «Азадлыг».

Создание нового Центра поможет предотвратить хаотичное движение транспорта в районе станции метро «Азадлыг» и снизить плотность транспортного потока в часы пик.

Напомним, что в настоящее время в Баку функционируют три Центра транспортного обмена – «Кероглу», «28 Мая» и «Локбатан».

Следующий такой Центр планируется создать вблизи Международного автовокзального комплекса. В то же время в некоторых селах и поселках Баку также планируется создать Центры транспортного обмена меньшего размера.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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