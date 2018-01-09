Будет расследован случай смерти двух новорожденных детей в Лянкяранской районной больнице

9 января 2018 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало случай смерти двух новорожденных детей-близнецов в Лянкяранском районе.

Представитель пресс-службы министерства Сафая Ахмедова сказала, что у жительницы села Туркоба Масаллинского района Алиды Мамедовой, 1991 года рождения, возникли проблемы со здоровьем на седьмом месяце беременности. 8 января она была доставлена в родильное отделение центральной больницы Лянкяранского района. Женщина родила детей весом 800-900 граммов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, во вторник утром дети скончались.

«Состояние матери стабильное. Это была вторая ее беременность. Рожденный в 2016 году мальчик скончался в больнице», - сказала представитель пресс-службы минздрава.

Ахмедова отметила, что Комиссией по улучшения неонатологических услуг минздрава будет проведено расследование данного происшествия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Показатели в сфере здоровья матери и ребенка в Азербайджане изменились в положительную сторону
Общество 30 декабря 2017 18:13
Минздрав Азербайджана о японских лекарствах от гриппа, подталкивающих к суициду
Общество 27 ноября 2017 16:26
В Азербайджане 10% малышей рождаются недоношенными - главный неонатолог
Общество 17 ноября 2017 17:53
В Азербайджане медучреждения, ставшие публичными юридическими лицами, по-прежнему останутся в подчинении минздрава
Политика 15 ноября 2017 16:27
В Геранбойском районе Азербайджана автобус упал в реку, пострадали 25 человек
Общество 27 октября 2017 20:44
Минздрав Азербайджана установит контроль над лицами, посещающими эндемичные по малярии страны
Общество 4 июля 2017 15:59
Причиной массового отравления в Сумгайыте стала зараженная инфекцией вода - минздрав
Общество 12 июня 2017 18:20
В НИИ легочных заболеваний Азербайджана назначен новый директор
Общество 27 марта 2017 16:45
В Азербайджане в ходе обязательного медобследования выявлены 440 носителей талассемии
Общество 7 марта 2017 15:06
В Азербайджане некоторым аптекам и оптовым торговым предприятиям выдано разрешение на продажу сильнодействующих веществ
Общество 6 февраля 2017 17:51
ВОЗ поблагодарила Азербайджан за успехи в борьбе с малярией, корью и краснухой
Общество 6 декабря 2016 18:07
В Азербайджане в ближайшее время не планируется применение платных медуслуг в государственных медучреждениях - минздрав
Общество 26 октября 2016 22:28
Минздрав Азербайджана о причинах смерти беременной женщины-пилота
Общество 14 сентября 2016 16:06
Минздрав Азербайджана о смерти беременной женщины-пилота
Общество 1 сентября 2016 16:12
В Азербайджане совершенствуется контроль качества лекарств и их госрегистрация
Общество 3 августа 2016 15:47
В Азербайджане оценили работу 35 частных медучреждений как неудовлетворительную
Общество 29 июля 2016 10:31
С начала года от пищевых отравлений в Азербайджане пострадало более 350 человек
Общество 11 июля 2016 15:56
Медучреждения в прифронтовой зоне работают в усиленном режиме - минздрав Азербайджана
Общество 5 апреля 2016 16:06