Будет расследован случай смерти двух новорожденных детей в Лянкяранской районной больнице

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало случай смерти двух новорожденных детей-близнецов в Лянкяранском районе.

Представитель пресс-службы министерства Сафая Ахмедова сказала, что у жительницы села Туркоба Масаллинского района Алиды Мамедовой, 1991 года рождения, возникли проблемы со здоровьем на седьмом месяце беременности. 8 января она была доставлена в родильное отделение центральной больницы Лянкяранского района. Женщина родила детей весом 800-900 граммов. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, во вторник утром дети скончались.

«Состояние матери стабильное. Это была вторая ее беременность. Рожденный в 2016 году мальчик скончался в больнице», - сказала представитель пресс-службы минздрава.

Ахмедова отметила, что Комиссией по улучшения неонатологических услуг минздрава будет проведено расследование данного происшествия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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