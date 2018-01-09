В Азербайджане пройдет экзамен по приему на госслужбу

9 января 2018 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана 27 января проведет тестовый экзамен по приему на государственную службу по группам AA, AB, AC, BA, BB, относящимся к типу А (административные руководящие посты (управление), говорится в сообщении центра, распространенном во вторник.

Экзамен будет проводиться с использование компьютеров. Регистрация начнется во вторник и продлится до 24 января.

В процессе регистрации информация о высшем образовании проверяется государственной электронной информационной системой «Студент-выпускник», а при отсутствии информации о кандидате его регистрация не осуществляется. В этом случае кандидат, поступивший в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, для включения в государственную электронную информационную систему «Студент-выпускник» должен обратиться в учебное заведение, которое он окончил. Кандидаты, обучавшиеся за рубежом, и другие кандидаты, информации об образовании которых нет в системе, должны обратиться в ГЭЦ. Кандидаты, информация о которых включена в государственную электронную информационную систему «Студент-выпускник», могут проходить регистрацию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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