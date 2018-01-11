Доступна онлайн-версия «Практического орфографического словаря азербайджанского языка»

11 января 2018 16:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Электронная версия изданного Центром перевода при Кабинете министров Азербайджана «Практического орфографического словаря азербайджанского языка» размещена в электронной библиотеке Центра – на портале «Ачыг китаб».

Войдя в раздел «Книги Центра перевода» на сайте www.achiqkitab.az, можно воспользоваться возможностями словаря совершенно бесплатно.

Отметим, что составители словаря руководствовались не количеством слов, а принципом их правильного отбора, в том числе исконно азербайджанских и заимствованных слов и терминов, вошедших в употребление и укоренившихся в нашей речи.

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