На территории обвала в бакинском поселке Зых наблюдается рост трещин - минэкологии

17 января 2018 01:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В площадях участков с оседанием почвы в жилом массиве Ени Гюнешли Сураханского района города Баку наблюдается увеличение.

Об этом Trend сказал глава экспедиции геологического планирования Национальной геологоразведочной службы министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Азиз Гаралов.

По словам главы экспедиции, наблюдается также определенный рост трещин на территории обвала в бакинском поселке Зых.

Гаралов отметил, что увеличилось и число зарегистрированных домов с трещинами. "В то же время трещины стали шире", - добавил Гаралов.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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