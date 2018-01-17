Завтра в Баку без осадков

17 января 2018 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане осадков преимущественно не ожидается, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами слабый туман, ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем - 5-8, в Баку ночью - 1-3, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем – 55-60 процентов.

Ночью и утром в некоторых северных и западных районах страны возможны осадки, снег, в отдельных местах – туман. Ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 5-9 градусов тепла, в горах ночью – 7-12 градусов мороза, днем – 0-5 градусов мороза.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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