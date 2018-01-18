В Баку задержано около 74% лиц, находящихся в розыске

18 января 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку было задержано около 74 процентов лиц, находящихся в розыске, сказал в четверг начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор Миргафар Сеидов на расширенном оперативном совещании, посвященном итогам 2017 года, с участием министра внутренних дел Азербайджана Рамиля Усубова.

Отметив важность использования современных информационных технологий в предотвращении и пресечении преступлений, Сеидов отметил, что 5 301 преступление было раскрыто операторами службы «Безопасный город» главного управления и территориальными органами полиции, благодаря использованию архивных съемок камер заведено 316 уголовных дел.

Сеидов подчеркнул, что из числа обвиняемых лиц, находящихся в розыске, задержано 73,7 процента и 55,1 процента из числа лиц, разыскиваемых за тяжкие и особо тяжкие преступления.

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