Армения должна представить отчет о влиянии атомного реактора на окружающую среду - центр ядерных исследований

23 января 2018 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новый реактор в Армении будет реактором нового поколения 3+, однако, независимо от технологии, по которой он будет построен, использование реактора вредно для окружающей среды, соседних стран. Об этом во вторник сказал Trend председатель Центра ядерных исследований при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Адиль Гарибов, комментируя вопрос о вреде нового реактора, строительство которого планируется в Армении.

По его словам, по международной конвенции, для проведения этих работ Армения должна представить всем соседним государствам отчет об оценке влияния этой технологии на окружающую среду. «Эту оценку должна провести не Армения, а независимая и имеющая сертификат в этой области компания, или международные структуры. Азербайджан не получал от Армении такой документ», - сказал Гарибов.

По словам специалиста, Франция, имеющая реакторы, построенные по самым современным технологиям, перешла на регулируемую деятельность в этой сфере. Франция останавливает работу большинства старых реакторов, и намерена строить ректоры на основе технологий четвертого поколения. Такие реакторы работают на природном уране, т.е. "уране-238". «Нынешние урановые реакторы работают на "уране-235". С этой точки зрения, полагаю, реакторы, которые появятся через 10-15 лет, будут менее опасны», - сказал Гарибов.

Он напомнил, что МАГАТЭ уже приняло решение о продлении работы Мецаморской АЭС в Армении до 2026 года.

Согласно договору Армении с Государственной корпорацией по атомной энергии РФ («Росатом»), до этого времени в Армении будет построена новая АЭС мощностью 1600 мегаватт. «Это будет реактор поколения 3+. Подобные реакторы обладают большими параметрами безопасности, чем реактор, который функционирует ныне в Армении. Однако многие вопросы по статусу реактора, который планируется построить, не прояснены. По условию «Росатом», энергию, которую будет вырабатывать реактор, Россия будет продавать сама. Большинство стран не соглашается с этим. К примеру, Беларусь не согласилась», - сказал эксперт.

Он добавил, что, несмотря на то, что строительство нового реактора планировалось начать в 2016 году, работы еще не начались. «Возможно, строительство реактора начнется в 2019 году, и завершится за 8-10 лет», - сказал Гарибов.

Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако, в 1995 году, несмотря на международные протесты, работа атомной электростанции была возобновлена, и более того, запущен второй реактор.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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