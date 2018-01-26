В Азербайджане в суды направлено около ста протоколов о нарушениях в отношении глав муниципалитетов

БАКУ /Trend/ - В прошлом году в суды было направлено 98 протоколов об административных нарушениях в отношении председателей муниципалитета, нарушивших требования законодательства, говорится в сообщении министерства юстиции Азербайджана в пятницу.

Эти данные были приведены на заседании в министерстве, посвященном итогам 2017 года.

В сообщении говорится, что в результате большинство председателей муниципалитетов были привлечены к административной ответственности.

Кроме того, было отмечено, что в 2017 году в административном порядке были рассмотрены 62 600 муниципальных актов по деятельности органов самоуправления и на основании предложений министерства отменены или внесены изменения в 1 454 акта, возвращены земельные участки в 2640 га, незаконно выделенные муниципалитетами.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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